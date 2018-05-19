يرصد برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يعرض على فضائية «دي إم سي» في موسمه الثاني، إيجابيات الشارع المصري حول المواقف المختلفة.

وقدم البرنامج في ثاني حلقاته، اليوم الجمعة، أحد المواقف التمثيلية، الذي جسده أحد الشباب، يطلب من المارة بالشارع الرد على اتصال والده الهاتفي له؛ لضعف قدرته على السمع، وإخباره بما يريده أبيه، ليتفاجأ المبادر بالمساعدة، بأن أحدهم يطلب منه إخبار الشاب بوفاة الأب.

وجاءت ردود الفعل مختلفة لكنها تشاركت جميعها في الشعور بالتعاطف تجاه الشاب، فرفض البعض إخباره الحقيقة مطالبينه بالعودة للمنزل، بينما تمكن آخرون من قول الحقيقة عارضين عليه المساعدة.

شاهد الحلقة كاملة:-



