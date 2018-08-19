السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مساء السبت، صاروخا باليستيا أطلقته عناصر جماعة انصار الله الحوثية باتجاه مدينة جازان السعودية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء السبت "إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران، باتجاه أراضي المملكة".



وأضاف أن: "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره. ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات".



وتابع "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".



يذكر أن جماعة أنصار الله أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، إطلاق صاروخ باليستي طراز "بدر1" على "معسكر مستحدث للجنود السعوديين في مدينة جازان السعودية".



ويطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن القوات السعودية تعلن تصدي منظومة الدفاع الجوي لتلك الصواريخ.