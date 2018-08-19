«الري»: فيضان النيل في معدلاته الطبيعية خلال تلك الفترة من العام

ذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري، مساء اليوم (الأحد)، أن موسم فيضان النيل لهذا العام يمر خلال الشهر الحالي بفترة الذروة المتعارف عليها سنويا.

وأضاف البيان أن ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناصر خلال تلك الفترة من العام أمر طبيعي نتيجة زيادة معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية وبدء الخرطوم في التفريغ السنوي لخزاناتها؛ استعدادا لبدء تخزين مياه الفيضان الجديد، والذي يبدأ في سبتمبر من كل عام، وحتى نهاية الموسم شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأكد بيان «الري» أن أجهزة الوزارة تتابع عن قرب موسم فيضان النيل الجديد، بما في ذلك تقارير بعثتي الري المصري بالسودان وأوغندا والتقارير اليومية الصادرة من مركز التنبوء بالفيضان التابع للوزارة، والذي يتولى تحليل صور الأقمار الصناعية للأمطار بأعالي النيل باستخدام أحدث النماذج الرياضية لتقدير حجم الأمطار ومعدلات سقوطها وكذلك موعد وصولها إلى بحيرة ناصر.

أوضح البيان أنه يتم حساب فيضان النيل والوارد من المياه إلى بحيرة ناصر مع بداية السنة المائية أغسطس من كل عام مؤكدا أن الفيضان الحالي في معدلاته الطبيعية مع بدء تفريغ السدود السودانية، مضيفا: ومن الصعب في هذا الوقت من العام تحديد حجم الفيضان للسنه المائية 2018-2019 قبل انتهاء شهري أكتوبر ونوفمبر.