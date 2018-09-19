وجه محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، بالتحقيق مع مديرية المدرسة؛ نظرًا لوجود العديد من السلبيات داخل المدرسة، ولم تختلف الواقعة الأولى عن نظريتها الثانية مع مدير مدرسة المجمع الابتدائي، والذي أمر الوكيل بالتحقيق معه أيضًَا.

جاء ذلك أثناء تفقد «سعد» عددًا من مدارس إدارة رشيد التعليمية؛ لمتابعة أسبوع النظافة ومتابعة جاهزية مدارس الإدارة لبدء العام الدراسي الجديد.

وبدأت الزيارة بمدرسة الزهراء الإعدادية، بتفقد حجرات المدرسة ومخازن الكتب الموجودة بالمدرسة، وأكد خلالها على ضرورة استكمال الاستعدادات، واستكمال أعمال النظافة، لافتًا إلى أن تكون المدرسة جاهزة كحد أقصى غدًا لاستقبال الطلاب.

كما انتقل لمدرسة أم المصرين الابتدائية، وبها 30 فصل دراسي، تابع جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، وشدد على تسليم الكتب لجميع الطلاب من اليوم الأول للعام الدراسي، مؤكدًا على ضرورة إعداد الجداول وتوزيع الحصص على المعلمين.