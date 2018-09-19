وكيل أعمال رمضان صبحي يكشف مدة غيابه عن هيديرسفيلد

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم المنتخب الوطني والمحترف في نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، على أن اللاعب يعاني من إصابة ستبعدة عن الملاعب لمدة إسبوعين.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأولى" : "رمضان تعرض قبل مباراة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي لكدمة في الركبة، وتسبب في بعض المضايقات، والاشعة أثبتت أنه بحاجة للعلاج والتأهيل 3 ىاسابيع"

وأضاف: " شارك في التدريبات، لكن تجددت الآلام مرة أخري، وأثبتت الأشعة أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة إسبوعين مجددًا".

شوقي دافع عن رمضان قائلًا: "البعض قال أن هيديرسفيلد غير مقتنع برمضان، لكن النادي الإنجليزي تابعه في كأس العالم، وحتى عندما كان في ستوك سيتي".

وأكمل: "رمضان لعب كأس عالم وكأس أمم أفريقيا وثلاث مواسم في البريميرليج، وهو مازال في سن الـ21 من عمره، يوجد لاعبين أخرين لعبوا 30 مباراة مع أنديتهم مثل أحمد حجازي، وهبطوا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي".

وأتم: "لست قلقا عليه، فهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة ، وحصل على رخصة قيادة السيارات".