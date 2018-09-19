«الصحة العالمية»: العالم أبعد ما يكون عن القضاء على السل الرئوي

أفاد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن ما يقدر بـ10 ملايين شخص حول العالم أُصيبوا بمرض السل في عام 2017 وأن العالم أبعد ما يكون عن القضاء على هذا الوباء.

ويعتبر مرض السل من بين الأسباب العشرة الأولى للوفيات على مستوى العالم، وقد فتك بما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وفقا للمنظمة الأممية.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 6.4 مليون حالة من حالات السل بشكل رسمي، لكنها تقدر أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وصل إلى 10 ملايين شخص بسبب تقصير في عملية الإبلاغ وتقصير في التشخيص.

وتم الإبلاغ عن حالات السل في جميع البلدان وجميع الفئات العمرية، ولكن ثلثي الحالات كانت في ثمانية بلدان هي: الهند والصين وإندونيسيا والفلبين وباكستان ونيجيريا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا.

وكانت البلدان ذات الدخل المرتفع هي الأقل في انتشار المرض بها، فلم يبلغ سوى 6% من مجموع الحالات في الأمريكتين وأوروبا.