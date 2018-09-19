مدرب يد الزمالك: نسعى لاستعادة لقب الدوري

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قال باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن النظام الجديد الذي أقره اتحاد اليد لدوري المحترفين سيكون أفضل بالنسبة للاعبين والمدربين.

وأكد السبكي أن هدف الزمالك هو استعادة لقب دوري المحترفين.

وأوضح مدرب الزمالك أن نظام الموسم الجديد الذى أقرته لجنة المسابقات بالاتحاد يجعل المسابقة أكثر إرتياحية للاعبين و الأجهزة الفنية

وأضاف السبكي، أن الفريق ليس هدفه تحقيق البطولة المحلية فقط، و لكن يسعى إلى التتويج باللقب الإفريقى في النسخة المقرر انطلاقها 18 أكتوبر المقبل .

وأشار السبكى، إلى أن الفريق قدم الموسم الماضى أداء جيد فى وجود مجدي أبو المجد على رأس القيادة الفنية، خاصة أنه استطاع أن يحصد مع الفريق لقب إفريقيا و كأس السوبر الإفريقى .

ويلتقي الزمالك مع هليوليدو في السادسة مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين.