«الزراعة» تتابع تطعيم الخيار والبطيخ والري بالتنقيط في الأراضي القديمة بالدقهلية

زار المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية والمهندس محمد عبد الله مدير مديرية الزراعة بالدقهلية ومهندسي البساتين بالوزارة، معمل تطعيم شتلات الخضر الخيار والبطيخ بناحية منشية شومان بلقاس بالدقهلية.

وتفقد عطا، مراحل الإنتاج من التطعيم والتحصين والاقلمة ثم الزراعة، كما تفقد زراعات البطاطس التي تروى بالتنقيط في أراضي طينية قديمة والمرور على زراعات الطماطم بجمعية ١٥ مايو بالدقهلية.

وأكد عطا، أنها لم تكن جولة تفقدية فحسب، ولكنها كانت إرشادية أيضًا من أجل الوصول إلى زراعة 1000 فدان بالري بالتنقيط في الأراضي القديمة، وهو عمل ثلاث سنوات من الجهد والعرق واللقاءات المستمرة مع المزارعين.

ونوه بأن المزارعين نفذوا ذلك النموذج بعد تأكدهم من اقتصاديته، حيث يوفر ثلثي تكاليف التسميد والري والمكافحة، مما يعظم الإنتاج من وحدة المساحة.