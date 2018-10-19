«تموين الجيزة»: تحسين جودة المنتج أهم أسس منظومة البطاقات التموينية

قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، إن مكاتب التموين تعمل حاليًا بجهد رغم الإمكانيات المحدودة، مشيرًا إلى عمل حصر للإضافات على مستوى الجمهورية، التي لم تسجل على النظام، وسيتم إضافتها في القريب العاجل، على المنظومة من خلال وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن منظومة البطاقات التموينية تعمل على عدة أسس، أهمها تحسين جودة المنتج الذي يتم تقديمه، لأن هذه المنظومة تعتبر طوق النجاة بالنسبة للمواطن.

وعقب: «كل المنتجات متوافرة مثل السكر والزيت والأرز، بعد أن قامت الوزارة بالتعاقد على عدد من التوريدات اللازمة»، مشيرًا كذلك إلى انتظام صرف الحصص التموينية بصورة جيدة على الشبكات من اليوم الأول.

واستطرد أن جميع مكاتب التموين تعمل الآن على تصحيح بيانات المواطنين لتحديد المستحقين الفعليين للدعم، متابعًا: «الوزير وجه الدعوة لكل المواطنين، لتصحيح بياناتهم، من أجل إضافة المواليد بصورة دقيقة، ومن ثم تحديد احتياجات الدولة من السلع الأساسية».