مقتل 7 وإصابة 15 في غارة جوية أمريكية شرق دير الزور بسوريا

لقيت عناصر من قوات سورية الديمقراطية حتفها، وأصيب آخرون في قصف لطائرات التحالف الدولي في محافظة دير الزور شرق سورية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس "قتل 7 عناصر وأصيب 15 بجروح، حالة ثلاثة منهم حرجة من قوات مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية، في غارة لطائرات امريكية استهدفت موقعهم عن طريق الخطأ قرب بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي ".

وأكد المصدر أن قوات قسد خسرت ايضاً ثلاثة من عناصرها، وأصيب اخرون في تفجير عبوات ناسفة في سيارات لهم قرب الحجنة بناحية البصيرة في ريف دير الزور ايضاً.

من جانبها، أقرت قوات سورية الديمقراطية في بيان لها بسقوط قتلى وجرحى من عناصرها في ريف دير الزور الشرقي. وجاء في بيان صادر عن القوات اليوم تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه " تصدت قواتنا على محور بلدة البحرة لهجوم عنيف شنه تنظيم داعش باستخدام سيارة مصفحة، واخرى مفخخة وعلى اثر الهجوم قتل اثنان من عناصرنا .. ولاذت عناصر داعش بالفرار ".

وأضاف البيان "جرح اثنان من عناصرنا بانفجار عبوة ناسفة خلال تثبيت نقاط لهم من خلال وضع سواتر ترابية، وهي من مخلفات تنظيم داعش في المنطقة، وافشل مقاتلينا هجوما مباغتا لعناصر داعش على محور بلدة الباغوز شمال غرب مدينة البوكمال، وقتل ثلاثة من عناصر التنظيم، والذي تعرضت مواقع لهم لقصف صاروخي عنيف ".

وفي ريف دير الزور قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "قام مقاتلو داعش باستعراض حوالي 20 جثة من عناصر قسد في بلدة الشعفة، بعد اسرهم خلال الهجوم على مواقعهم في محيط مدينة هجين مطلع الاسبوع الجاري، وجميعهم من المكون العربي ، اضافة الى عدد من الآليات وكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر المتنوعة ".