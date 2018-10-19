كشف الإعلامي تامر أمين، عن تفاصيل مشاركته في فيلم «زنزانة 7»، والذي بدأت أعمال تصويره مؤخرًا، قائلًا: «السيناريو مُبشّر جدًا، ومكتوب بحبكة وخلطة سينمائية جميلة جدًا، بتقول إننا قدام فيلم سينمائي جيد».



وأضاف «أمين»، خلال تصريحاته لفضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه يشارك في الفيلم بشخصيته الحقيقية كإعلامي في عدد من المشاهد، لكن دوره يشارك في الحبكة الأساسية للفيلم، متابعًا: «يعني مش بتقمص شخصيات تانية».



وأردف أن دخوله لمجال التمثيل ليس جديدًا، وإنما عرضت عليه المشاركة في أعمال الفنية منذ سنوات طويلة، لكنه كان خائفًا و«مرعوبًا» من فكرة التمثيل، رغم أنها قريبة من العمل الإعلامي، مستطردًا أنه مع الفن الجاد والمحترم، وضد الأنواع الأخرى التي تسمى نفسها «فنًا»، وسيظل يحاربها حتى تنتهي.



يذكر أن فيلم «زنزانة 7»، والذي بدأت مؤخرًا أعمال تصويره، من بطولة كل من نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، وإيماني العاصي، وآخرين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



