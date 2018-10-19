ميركل تؤكد أهمية تحرير التجارة الدولية خلال القمة «الأوروبية-الآسيوية»

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية تحرير التجارة الدولية خلال القمة الأوروبية الآسيوية المنعقدة في بروكسل.

وقالت ميركل اليوم الجمعة، إن "القمة تُظهر احتشادا لدول أوروبية وآسيوية تريد جميعها تجارة عالمية قائمة على قواعد وتقر بالتعددية، وهذه إشارة مهمة... بإمكاننا توضيح أن الأمر في العالم يدور حول تحقيق وضع تكون فيه جميع الأطراف فائزة".

وأبرزت ميركل أهمية القمة الأوروبية-الآسيوية، التي تشارك فيها نحو 50 دولة، من بينها الصين وروسيا واليابان، موضحة أن نحو ثلثي كل من سكان العالم والتجارة الحرة والناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم ممثل في هذا المؤتمر.

وأعلنت ميركل عزمها التحدث عن قضايا حقوق الإنسان خلال المحادثات الثنائية التي ستجرى على هامش القمة.