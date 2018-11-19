«الوفاق الليبية» تقترح إعادة مهاجرين يرفضون النزول من سفينة بميناء مصراتة

أكد وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، على ضرورة إشراك سفارات الدول التي يرفض رعاياها النزول من باخرة بميناء مصراتة في المفاوضات الهادفة لإخراجهم، وإنهاء ما وصفه بالأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى تعامل السلطات الليبية مع أزمة المهاجرين بشكل إنساني بعيدًا عن العنف.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية فقد طرح الشيباني خلال اجتماعه، في مقر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، أمس الأحد، مع سفراء وممثلي تلك الدول بعض الحلول لقضية المهاجرين العالقين بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة، ومن ضمن ما اقترح برنامج العودة الطوعية لبلدان المهاجرين أو توفير بلد ثالث يقوم باستضافتهم بالتعاون مع المنظمات وبحسب الشروط التي تراها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

حضر الاجتماع سفراء وممثلي السودان والصومال وبنجلاديش وباكستان في ليبيا.

وكان 94 مهاجرًا قد رفضوا الخروج من سفينة تجارية تحمل علم بنما، بعد أن قامت في السابع من نوفمبر الحالي بإنقاذهم بطلب من البحرية الليبية.

ونجحت لجنة مكلفة بالتفاوض مع المهاجرين بالتعاون مع منظمات دولية في إخراج 14 مهاجرًا، فيما يرفض البقية الخروج حتى أمس الأحد، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية، عضو اللجنة المكلفة بإنهاء قضية المهاجرين وآمر القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي، العقيد توفيق محمد.