الأمن التونسي يلقي القبض على تنظيم إرهابي بسيدي بوزيد

ذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن قوات مكافحة جرائم الإرهاب بالأمن الوطني تمكنت من كشف تنظيم إرهابي بمنطقة سيدى بوزيد، وتم القبض على معظم عناصره.

أوضح البيان أن التنظيم يحمل اسم "كتيبة الجهاد والتوحيد" وتم القبض على أغلب عناصره وإحباط مخططاته الإرهابية، ومن بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالمنطقة، وتم التحفظ على حزام ناسف وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر، في مكان القبض عليهم.

وأحيل المقبوض عليهم إلى النيابة التي أمرت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.