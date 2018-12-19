الأربعاء 19 ديسمبر 2018 2:56 م القاهرة القاهرة 20.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

الأمن التونسي يلقي القبض على تنظيم إرهابي بسيدي بوزيد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:29 م

ذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن قوات مكافحة جرائم الإرهاب بالأمن الوطني تمكنت من كشف تنظيم إرهابي بمنطقة سيدى بوزيد، وتم القبض على معظم عناصره.

أوضح البيان أن التنظيم يحمل اسم "كتيبة الجهاد والتوحيد" وتم القبض على أغلب عناصره وإحباط مخططاته الإرهابية، ومن بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالمنطقة، وتم التحفظ على حزام ناسف وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر، في مكان القبض عليهم.

وأحيل المقبوض عليهم إلى النيابة التي أمرت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك