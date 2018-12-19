رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: نسعى لبذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات مع تونس

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك - يون اليوم /الأربعاء/ أنه يسعى إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات بين بلاده وتونس.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن يون قوله :" أزور تونس اليوم كأول رئيس وزراء كوري جنوبي، على الرغم من مضي 49 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسأبذل قصارى جهدي لتطوير هذه العلاقات."

وأشار إلى عدم إجراء أي تبادل بين البلدين على مستوى القمة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1969، قائلا " إن ذلك يعني أن الحكومات السابقة كانت تعرب عن عزمها لتنويع أوجه علاقاتها الدبلوماسية إلا أنها لم تنفذ ذلك بصورة جيدة".

وذكر لي ناك أنه كانت هناك صورة سلبية في العالم عن كوريا الجنوبية بوصفها أنها دولة فقيرة وغير مستقرة وغير سلمية لفترة طويلة في الماضي، إلا أن الكوريتين تبحثان عن السلام بعد إنهاء العداء الطويل بينهما، مؤكدا أنه مازال هناك طريق طويل يجب قطعه أمام الحكومة، وأنها ستواصل جهودها" .

وكان رئيس الوزراء الكوري قد وصل إلى تونس أمس /الثلاثاء/، قادما من الجزائر في إطار جولة خارجية له تشمل الجزائر وتونس والمغرب ، واستقبله خلالها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لدى وصوله إلى تونس.