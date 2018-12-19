دراسة: الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ من أقرانهم الألمان

كشفت دراسة حديثة عن أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية.

وجاء في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني «آي في»، أن نسبة العاملين بين المنحدرين من أصول أجنبية وتتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما بلغت العام الماضي 72.3%، بتراجع قدره 15 نقطة مئوية مقارنة بالعاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (87.2%).

وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، اليوم الأربعاء، فإن نسبة العاملين الذين تقل دخولهم عن حد الوقوع في الفقر تبلغ بين المنحدرين من أصول أجنبية 14%، بزيادة تفوق الضعف تقريبا عن العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (6.1%).

وأوصى المعهد ببذل مزيد من الجهود لدمج الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حتى يتمكنوا من التغلب على مشكلات ضعف اكتساب اللغة على نحو أفضل.