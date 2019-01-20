فحص طبي يحدد مدة غياب جيرالدو عن الأهلي

يخضع الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي في مران الفريق الذي يقام غدا الاثنين، على ملعب التتش؛ للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة علاجه وموعد عودته للمران الجماعي.

وتعرض جيرالدو، لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري العام، وغاب اللاعب عن المران الجماعي.

وتضاءلت فرص لحاق جيرالدو في مباراة مصر المقاصة قبل خضوعه للفحص الطبي، وذلك بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأمين عودة اللاعب وعدم تعرضه لمضاعفات، فيما يتوقف تحديد فترة علاجه بشكل نهائي وموعد عودته بعد الفحص الطبي.

وشارك جيرالدو، لأول مرة مع الأهلي في مباراة سموحة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأهلي، وخرج المهاجم الأنجولي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.