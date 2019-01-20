كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية غموض واقعتي العثور على جثتي سائق توك توك في الإسكندرية، ومواطن أجنبي من دولة أفريقية في القليوبية، بقصد السرقة، وألقي القبض على المتهمين وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان قسم شرطة أول العامرية تلقى بلاغاً يفيد بالعثور على جثة "يوسف أ. ع." 60 عاما بطريق الثروة السمكية بإصابات متفرقة بالجسم، وتم على الفور تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة "محمد م. إ." 17 عاما مسجل خطر، و"يوسف أ. م." 15عاما .

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة حيث اتفق على سرقة إحدى مركبات التوك توك وبتاريخ الواقعة، استقلا مركبة التوك توك التي يقودها المجني عليه من أسفل كوبرى العامرية بزعم توصيلهما لمنطقة الناصرية القديمة، وفي الطريق قاما بخنقه والتعدى عليه بالضرب بعصا كانت بحوزة المجنى عليه، فأوديا بحياته وتخلصا من الجثة بإلقائها، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 175 جنيه و"التوك توك"، وقاما ببيعه.

وفي القليوبية تلقى قسم شرطة العبور بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول بالحديقة الوسطى بطريق بالحى السادس وبها تهشم بالجمجمة والوجه وبجواره حجر ملوث بالدماء وتبين أن المجنى عليه يدعى "أسامة ب. ا" يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، 50 عاما، مقيم بشقة مستأجرة بمنطقة بين السرايات بالجيزة، وأن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع. ث." 44 عاما سمسار عقارات ومسجل خطر و" فهد ع. ك." 24 عاما عامل.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والمنيا تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليه بمنطقة السيدة زينب وتوجه لزيارته بشقته المستأجرة بالجيزة ولدى علمه بثرائه اتفق مع الثانى على إستدراجه لمدينة العبور بزعم البحث عن شقة مفروشة له بالمدينة وإستدرجاه لمكان العثور عليه وتعديا عليه بقطعة الحجر المعثور عليها فأحدثا إصابته التى أودت بحياته واستوليا منه على مبلغ 2000 دولار، اقتسماه فيما بينهما.