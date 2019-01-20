الرئيس العراقي: حريصون على زيادة التعاون مع كندا على مختلف الأصعدة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، حرص بلاده على زيادة التعاون مع كندا على مختلف الأصعدة؛ وذلك لإعادة إعمار البلاد.

وقال مكتب الرئاسة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن الرئيس العراقي استقبل الحاكم العام لكندا جولي باييت والوفد المرافق لها في قصر السلام ببغداد".

وشدد الرئيس العارقي على حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاته الثنائية مع دول العالم؛ بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى أهمية توسيع التبادل العلمي والثقافي بين بغداد وأوتاوا.. مشيرا إلى ضرورة مشاركة الشركات الكندية ورجال الأعمال في الاستثمار داخل العراق والاستفادة من خبراتها في المجالات الصناعية والزراعية.

ومن جانبها، جددت باييت وقوف بلادها مع الشعب العراقي لتحقيق الاستقرار والنهوض وإعادة إعمار البلاد، مؤكدة استعداد حكومتها للاستثمار والمساهمة في حركة البناء والنهوض التي يشهدها العراق، وخاصة في مجالات الطاقة والنفط والزراعة والصناعة.