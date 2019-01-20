قال أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر إن تجدد إصابته في العضلة الأمامية "قضاء وقدر".

وأضاف فتحي خلال استضافته بقناة (النهار): "الإصابة قدر، لقد تجددت في مكان أعلى من الإصابة القديمة خلال مواجهة الترجي، لا أعلم السبب، لقد فعلت كل شيء، تدربت على تمرير الكرة وتسديدها إضافة إلى تدريبات الركض".

وتابع: "قد يكون من المفترض أن يتم الدفع بي تدريجيا بدلا من المشاركة أساسيا في لقاء الداخلية، لا أعلم هل السبب طبيب الفريق أم تسرعي في العودة أم بسبب الأحمال".

واستدرك اللاعب الدولي: "طبيب الأهلي لا ذنب له ولا يتحمل المسؤولية كما يتردد، كثرة تغيير المدربين من باتريس كارتيرون ثم محمد يوسف وأخيرا مارتن لاسارتي وما يعقبه من تغيير خطط اللعب ومعدل الأحمال البدنية تؤثر بالطبع في الإصابات".

وأشار: "إصابة لاعب كل مباراة أمر غير طبيعي، لا نعرف أين الخطأ، لقد وصلت لمرحلة أنني أسأل نفسي قبل كل مباراة من سيصاب هذه المرة".

وأتم أحمد فتحي: "الإصابات القوية للاعبي الأهلي الجدد لا تحدث لأول مرة بل سبق أن تعرض لها بإصابة الثنائي محمد شوقي وأكوتي بالرباط الصليبي كما أنني تعرضت لقطع في وتر أكيليس".