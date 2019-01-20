فخري الفقي: العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تعاونا على كافة المستويات

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن هناك تعاون كبير في العلاقات المصرية الفرنسية على مدار التاريخ، لافتًا إلى التعاون العسكري بين البلدين خاصة في مجال الطائرات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن فرنسا دعمت مصر في ثورة 30 يونيو ضد الإرهاب، وهناك تبادل اقتصادي وثقافي وتجاري بين البلدين.

وأوضح أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 4 ونصف مليار يورو في مجال الطاقة والأدوية، مشيرًا إلى تأثير نمو الاقتصاد المصري في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي خاصة فرنسا في الدولة المصرية، وفقًا للدراسات الدولية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة، وتم التأكيد في اللقاء على تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.