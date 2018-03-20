مكرم محمد أحمد: انتخابات الداخل ستشهد زخما مثلما جرى بالخارج

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية في الداخل نفس الزخم الذي شهدته في تصويت المصريين بالخارج، معقبًا: «لأنهم نفس المصريين ونفس المشاعر والتطلعات».

وأشار «مكرم»، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إلى توقعه أن تصل نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية إلى 40%، معتبرًا أنها نسبة جيدة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، إلا أنه أشار إلى تأكيد بعض المحافظين له بأن نسبة التصويت ستصل إلى 60%.

وأوضح أنه لا يوجد داخل مصر من يعارض الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوى جماعة الإخوان ومن وصفهم بـ«من يعتبرون أنفسهم معارضين»، والذين اعتبرهم بأنهم لا يمثلون وزنًا في الشارع المصري، ولكنهم جماعات «حنجورية» تقف ضد الدولة بالشائعات، لافتًا إلى تعامل جماعة الإخوان على أن التنظيم أهم من الدولة والدين، وفق قوله.

وأشار إلى تطلع المصريين إلى استمرار الاستقرار واستكمال الإنجازات التي حققها الرئيس «السيسي»، على مدار الأعوام الأربعة الماضية، متابعًا: «أنا انحاز إلى الرئيس "السيسي"، وبعيدًا عما حققه فإنه أنقذني وأنقذ الدولة بأكملها من جماعة الإخوان».

واستطرد: «أنا سأخرج للتصويت ليس لأن لـ"السيسي" منافس، ولكن لأتحدى إعادة الظروف التي كانت فيها مصر، واحترامًا للشهداء، وحتى أتمكن من انتقاد "السيسي"، إذا لم يحقق إنجازًا».