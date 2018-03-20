وزير قطاع الأعمال يعين مدحت نافع رئيسًا لـ«القابضة للصناعات المعدنية»

أصدر خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم 20 لسنة 2018، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة 3 سنوات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار تضمن تعيين الدكتور مدحت أنور نافع رئيسا لمجلس الإدارة -والذي كان يشغل منصب العضو المتفرغ للشئون المالية والاستثمار- خلفًا للمهندس السيد عبدالوهاب، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 7 بدلًا من 9 أعضاء، بينهم 3 أعضاء جدد، لينخفض بذلك متوسط أعمار أعضاء المجلس من الستينات إلى الأربعينات.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: الدكتور مدحت أنور نافع رئيس مجلس الإدارة، ونضال القاسم عصر عضو غير متفرغ، والدكتور جمال محمد مجاهد عضو غير متفرغ، والمهندس خالد منير الفقي ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

أما الأعضاء غير المتفرغين الجدد فهم حسام عبدالعزيز مدير قطاع تنمية الأعمال بشركة تنمية المشروعات الصناعية «ذو خبرة فنية واسعة»، مينوش عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة «يونيون كابيتال» لإدارة صناديق الاستثمار ولديها خبرة متميزة في مجال التحليل المالي، والمستشار محمود عبدالباري نائب رئيس مجلس الدولة من ذوي الخبرة القانونية.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام مجلس الإدارة بتشكيله الجديد ببذل أقصى الجهود والعمل وفق خطط واستراتيجيات طموحة لتحقيق تغيير شامل وجذري في أداء الشركات التابعة وتحسين الأداء، مؤكدًا حرص الوزارة على تنويع الخبرات بمجالس الإدارات ودعمها بعناصر شابة لضخ دماء جديدة في مختلف المجالات، وتوجه بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من التشكيل متمنيا لهم التوفيق.