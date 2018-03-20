نواب بريطانيون يطالبون مؤسس «فيسبوك» بالمثول أمام البرلمان

طالبت لجنة مؤلفة من نواب بريطانيين، اليوم الثلاثاء، مؤسس موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مارك زوكربيرج، بالمثول أمام البرلمان لتوضيح "إخفاق شركته الكارثي" فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.

وقال داميان كولينز الذي يترأس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة، إنه "طالب أكثر من مرة فيسبوك توضيح كيفية حصول الشركات واحتفاظها ببيانات حصلت عليها من فيسبوك، بالإضافة إلى ما إذا كان تم الحصول على البيانات بموافقتها".

وأضاف كولينز، وهو نائب من الحزب المحافظ الذي تنتمى له رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطاب مفتوح لزوكربيرج "أجوبة المسؤولين التابعين لك طالما ما قللت من أهمية هذا الخطر، وكانت مضللة للجنة".

وتقوم لجنة من مجلس النواب بدراسة دور "فيسبوك" في إطار تحقيق بشأن دوره في نشر "الأخبار المزيفة" في السياسة البريطانية.