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استقل لاعبو المنتخب الوطني الأول، طائرة خاصة في رحلتهم إلى سويسرا لمواجهة البرتغال واليونان وديًا.

وغادرت الطائرة في العاشرة من صباح اليوم مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى سويسرا.

ويصاحب البعثة في رحلته هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب، وعصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب.

بينما يتوجه محمد صلاح ومعه محمد النني، أحمد المحمدي، أحمد حسن (كوكا)، عمرو وردة، سام مرسى، حسين الشحات إلى سويسرا مباشرة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى أمام المنتخب البرتغالي في العاشرة إلا الربع مساء الجمعة المقبل.