تايم: رئيسة وزراء نيوزيلندا من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية، الخميس، رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.



وكتبت شيريل ساندبرج، كبيرة مسؤولي التشغيل في الفيسبوك، في المجلة تقول: "في عالم غالبا ما يُطلب فيه من النساء أن يظلوا صغيرات وأن يلتزمن الهدوء، تثبت جاسيندا أردن مدى خطأ تلك المفاهيم الخاصة بالأنوثة".



يشار إلى أن أردرن (37 عاما) هي أصغر قائدة دولة في العالم، ومن المتوقع أن تصبح ثاني رئيس حكومة تلد أثناء وجودها في السلطة عندما تلد مولودها الأول في يونيو.



وأضافت ساندبرج: "في الوقت الذي يتصاعد فيه السياسيون المحافظون عبر أوروبا والولايات المتحدة، فهي تقدمية بكل فخر – ولديها مجموعة من الخطط لمحاربة عدم المساواة الاقتصادية، ومعالجة تغير المناخ وإلغاء تجريم الإجهاض".



وتشمل قائمة "تايم" السنوية التي تضم أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم، كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والأمير هاري هاري وميجان ماركلي.



وتصف "تايم" القائمة السنوية بأنها ليست مقياسًا للقوة أو الإنجازات السابقة، بل هي عبارة عن تسمية "الأفراد الذين يصعد نجمهم حاليا، في تقديرنا".