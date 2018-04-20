أظهر استطلاع للرأى، أجراه معهد «بى فى آ» لدراسات الرأى العام، نشر، اليوم، حول أداء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه إدوار فيليب، بأن 54% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون.

وبحسب الاستطلاع الذى أجرى لحساب شركة «أورانج» وإذاعة «إر تى إل» وصحيفة «لا تريبون» الفرنسية، أن شعبية ماكرون، ورئيس وزرائه، سجلت ارتفاعا فى شعبيتهما بنسبة 3% و2% على التوالى فى إبريل بالرغم من الخلافات الاجتماعية التى يشهدها البلد»، مشيرا إلى حصول ماكرون على آراء إيجابية من 43% من المستطلعين.

وبحسب الاستطلاع فقد بدأ ماكرون يستعيد شعبيته فى إبريل بعدما تراجعت فى مارس، غير أن غالبية من الفرنسيين (54%، بتراجع 3%) غير راضين عنه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وازدادت شعبية ماكرون بعد مقابلتيه التلفزيونيتين فى 12 و15 إبريل لدى جميع الشرائح السياسية تقريبا، مع تسجيل ارتفاع بـ14 نقطة مئوية لدى مؤيدى حزب «الجمهوريون» اليمينى، و9 نقاط لدى أنصار الحزب الاشتراكى.

وبموازاة ذلك، ارتفعت نسبة التأييد لرئيس الوزراء إلى 45% بزيادة نقطتين من الآراء الإيجابية، فيما لا تزال غالبية ضئيلة (51%، بتراجع ثلاث نقاط) غير مؤيدة له.

أما زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» (يمين متطرف) مارين لوبن، فارتفع التأييد لها بخمس نقاط مئوية إلى 28%.

وأجرى الاستطلاع عبر الإنترنت فى 18 و19 إبريل، على عينة قوامها 1011 فرنسيا تترواح أعمارهم 18 عاما فأكثر استنادا إلى نظام الحصص.