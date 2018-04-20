«العمل الدولية»: الاحتلال هو سبب رئيسي في سوء الوضع الاقتصادي بفلسطين

أكد مدير عام منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، أن الاحتلال الإسرائيلي سبب رئيسي في سوء الوضع الاقتصادي والعمالي في فلسطين.

جاء ذلك، خلال زيارته، اليوم الجمعة، لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوضح رايدر، أنه التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، وأطلعه على التحديات بسبب الاحتلال، وما تناوله في القمة العربية، بخصوص دور منظمة العمل الدولية المهم.

وقال رايدر: "علينا العمل بشكل دائم من أجل تحسين ظروف العمال وهو مسئولية الجميع، إضافة إلى أهمية احترام حقوق العمال، وأهمية التشريعات التي تحقق ذلك"، مضيفًا "علينا تحسين ظروف العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر، من حيث العبور والأجور والرعاية الصحية، وتناول موضوع سماسرة التصاريح".

وأكد أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وقال "أطلعت على تقرير البعثة السنوية لمنظمة العمل بخصوص الوضع العمالي في فلسطين، ولا يوجد فيه ما هو جيد"، مضيفًا "هذه المرة الأولى التي أزور فيها فلسطين كمدير عام للمنظمة لكن أتذكر تفاصيل العمل خلال الزيارات السابقة وما يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من دور قيادي معروف ومشهود له".

وتابع أنها المرة الأولى في تاريخ منظمة العمل التي يجري فيها انتخاب سكرتير عام من دولة غير عضو في الأمم المتحدة".

وقال رايدر "جئت إلى فلسطين لأستمع لكم وماذا يتوجب علينا فعله والقيام بدور أكثر للنهوض بالواقع العمالي"، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والمساندة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، من أجل بناء القدرات.

وأكد أهمية مواجهة التحديات في سوق العمل المتردي وإيجاد فرص عمل، وتحسين واقع المرأة العاملة.