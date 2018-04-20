البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو المقبل

وافق البرلمان التركي اليوم الجمعة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، قبل أكثر من عام على موعدها المقرر، وذلك بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانسحب نواب، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية من حزب "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، من جلسة البرلمان احتجاجا على التصويت، بينما أيد كل من بقي من النواب الاقتراح.

وأعلن أردوغان الأربعاء الماضي تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، من شأنها تشكيل علامة فارقة في التاريخ التركي لأنه من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات، بحسب استفتاء أبريل 2017.

وشكل أردوغان تحالفا قويا مع حزب الحركة القومية في الأشهر الأخيرة، بهدف خوض الانتخابات معا، ولم تظهر أي خلافات علنية بين الحزبين مؤخرا.

وقالت الولايات المتحدة إن لديها مخاوف بشأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالنظر إلى حالة الطوارئ المفروضة هناك بعد يوم من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتخابات مبكرة في 24 يونيو المقبل.