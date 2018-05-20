النيابة العامة تطعن على براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال

قررت النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» من تهمة الاشتراك مع آخرين في جريمة الإتجار في البشر عن طريق خطف الأطفال وإذاعة أخبار كاذبة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي، في 21 مارس الماضي، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، والمنتج الفني ورئيس تحرير والمصور، لاتهامها بـ«التحريض على خطف طفلين» بدائرة قسم شرطة السلام ثاني، في القضية رقم 225 لسنة 2018.

وقضت المحكمة بمعاقبة المعدة غرام عبد الفتاح، بالحبس سنة مع الشغل، مع إلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم، ومعاقبة الوسيط 5 سنوات.

كما قضت، بمعاقبة المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 الف جنيه.

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر مؤخرًا بإحالة ريهام سعيد، وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإتجار في البشر.