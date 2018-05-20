مصادر سورية: تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات «قسد» و«داعش» شرقي الفرات

أفادت مصادر سورية بتجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وتنظيم «داعش» في الضفاف الشرقية لنهر الفرات المحاذية لحدود العراقية.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها إن القتال يتركز في منطقة الباغوز الخاضعة لسيطرة «داعش»، في محافظة دير الزور حيث تشن قوات سوريا الديمقراطية هجوما مكثفا مدعوما بطائرات التحالف الدولي لتضييق الخناق على التنظيم في آخر جيب له شرقي الفرات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت مؤخرا بدء المرحلة الأخيرة من «عاصفة الجزيرة» لتحرير ريف دير الزور بعد توقف دام عدة أشهر بسبب العمليات التركية في منطقة عفرين.