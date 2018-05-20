بالوتيلي يعود للمنتخب الإيطالي والمدرب يستدعي خمسة وجوه جديدة

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء السبت أن روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي استدعى خمسة وجوه جديدة كما أعاد نجم الهجوم ماريو بالوتيلي إلى قائمة الفريق من جديد ، استعدادا لثلاث مباريات ودية.

وكان آخر ظهور لبالوتيلي صاحب الـ27 عاما بقميص المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2014 بالبرازيل ، حينما خرج الفريق من دور المجموعات ، وقد شارك اللاعب طوال مسيرته في 33 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا.

وانضم إميرسون بالميري مدافع تشيلسي الإنجليزي إلى المنتخب الإيطالي للمرة الأولى كما ضمت قائمة الوجوه الجديدة ماتيا كالدارا لاعب أتلانتا ودانييلي باسيلي لاعب تورينو ورولاندو ماندراجورا لاعب كروتوني.

كذلك ضمت دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو ، الذي استدعاه المدير الفني السابق أنطونيو كونتي لتصفيات كاس الأمم الأوروبية (يورو 2016) لكنه غادر الفريق دون المشاركة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يتجمع 30 لاعبا بقامة المنتخب الإيطالي ، في كوفيرسيانو يوم الأربعاء المقبل.

وعين مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي قبل أيام ، ويتطلع الفريق إلى التعافي بعد صدمة الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا ، ليكون الغياب الأول لإيطاليا عن المونديال خلال 60 عاما.

وسيخوض المنتخب الإيطالي أول مباراة تحت قيادة مانشيني ، في مواجهة نظيره السعودي في سانت جالن بسويسرا يوم 28 مايو.

بعدها يلتقي الفريق نظيره الفرنسي بمدينة نيس في أول يونيو على أن يواجه المنتخب الهولندي في تورينو بعدها بثلاثة أيام.