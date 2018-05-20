النجمة اللبناني يلدغ الفيصلي السعودي بهدف في الوقت القاتل بتصفيات البطولة العربية

ارتقى فريق النجمة اللبناني إلى صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأندية العربية، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على الفيصلي السعودي اليوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة.

ارتفع رصيد النجمة إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الأفريقي التونسي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع الوئام الموريتاني، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق اليوم.

بادر لويس جوستافو بالتسجيل للفيصلي في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل نادر مطر للنجمة في الدقيقة 53.

بينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أحرز علي الحاج هدف الفوز القاتل للفريق اللبناني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.