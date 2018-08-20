منة شلبي وإياد نصار وآسر ياسين يشاركون في مهرجان الجونة بـ«شوكة وسكينة»

يشارك فيلم "شوكة وسكينة" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٨ سبتمبر المقبل.

الفيلم، من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، ويشارك في بطولته، منة شلبي، إياد نصار، وآسر ياسين.

كما يشارك في التمثيل أيضا، روزالين البيه، ونور أبو العلا، ونورشان بحري.

يذكر أن سيناريو فيلم "شوكة وسكينة" لآدم عبد الغفار، كان قد فاز بالجائزة الأولى المقدمة من شركة طيارة، وهي إنتاج الفيلم على الإنترنت من قبل الشركة خلال عام 2018، فى إطار منصة الجونة السينمائية (CineGouna) ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي.