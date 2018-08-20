حذر الدكتور هاني الناظر، المدير السابق للمركز القومي للبحوث، الأهالي من ترك الأطفال تلعب مع الخراف والماشية قبل الذبح، أو تلطيخ الأيادي بالدماء بزعم الاحتفال بعيد الأضحى.



وقال «الناظر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن لمس فروة الأضحية يعرض الأطفال لعدة أمراض؛ نتيجة لانتشار الفطريات في فروة الأضاحي، موضحًا أن الفطريات قد تصيب الأطفال بمرض القراع.



وأوضح أن الأطفال المصابون بحساسية الصدر هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية الخطيرة؛ نتيجة للمس فروة الأضحية.



وأضاف أن تلطيخ الأيادي بدماء الحيوانات، لا علاقة له بالدين أو السنة، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن هذه العادات؛ لاحتواء الدماء على بعض الفيروسات والبكتيريا، مما يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض.



