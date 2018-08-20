استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعد إطلاق النار عليه قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن الشاب الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال هو هاني محمد عودة المجدلاوي من سكان منطقة "الفالوجا" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. مشيرة إلى أن التعرف على هوية الشهيد المجدلاوي تم بعد نشر صورته من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم الاثنين، أن جنود الجيش أطلقوا النار على شاب فلسطيني شمال قطاع غزة بزعم إطلاق النار عليهم بعد اجتياز السياج الفاصل.

التتبع