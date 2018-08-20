تقرير – الملك صلاح في صراع شرس مع الصاروخ رونالدو والمايسترو مودريتش

إنجازات عديدة حققها كلاً من المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق ، والكرواتي لوكا مودريتش، نجم النادي الملكي رجحت كفتهم للمنافسة على لقب أفضل لاعب بالقارة الأوروبية عن الموسم الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترشيح الثلاثي السابق ذكرهم للمنافسة على لقب لاعب العام بالقارة الأوروبية بعد تصويت 80 مدربا و55 صحفي، حيث سيتم الإعلان عن المتوج بالجائزة يوم 30 أغسطس المقبل.

ويستعرض الشروق خلال السطور المقبلة أبرز ما قدمه الثلاثي المرشح لنيل الجائزة مع أنديتهم خلال الموسم الماضي :

1 – محمد صلاح

مستوى مذهل قدمه صلاح خلال الموسم الماضي مع ليفربول بعد انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2017 قادمًا من روما الإيطالي استحق عليه العديد من الألقاب مثل "ملك مصر، وفخر العرب".

وخاض صلاح 52 مباراة رسمية مع الريدز بمختلف المسابقات الموسم الماضي بواقع 4119 دقيقة أحرز خلالهم 44 هدفاً وصنع 16 هدفا أي أنه ساهم في إحراز 60 هدفًا.

وتوج الدولي المصري في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب بالقارة الإفريقية، وجائزة لاعب الشهر بفريقه 7 مرات ولاعب الشهر من رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة 4 مرات ومن الدوري الإنجليزي 3 مرات، فضلاً عن حسمه صراع هداف البريمييرليج لصالحه برصيد 32 هدفا متفوقا على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وساهم صلاح في تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إحرازه 10 أهداف بالإضافة إلى هدفين بالتصفيات المؤهلة وصناعته 5 أهداف أخرى، إلا أنه تعرض لإصابة قوية في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة النهائية أمام ريال مدريد ليخرج الفرعون المصري من الملعب ويفوز النادي الملكي 3-1.

واحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة وبفارق 25 نقطة عن المتوج باللقب مانشستر سيتي.

2 – كريستيانو رونالدو

على الرغم من إنخفاض المستوى العام لنادي ريال مدريد والذي صاحبه خفوت في أداء كريستيانو رونالدو خلال النصف الأول من الموسم، إلا أن استفاقته خلال النصف الثاني من الموسم الستة ساهمت في قيادة الريال لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

وخاض رونالدو الذي سبق له وأن حصد تلك الجائزة 4 مرات من بينهم آخر نسختين 44 مباراة بجميع المسابقات العام الماضي أحرز خلالهم 44 هدفاً وصنع خلالهم 8 أهداف أخرى.

وسجل كريستيانو رونالدو 15 هدفاً خلال 13 مباراة خاضها بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي فضلاً عن صناعته 3 أهداف آخرى، حيث تمكن صاروخ ماديرا من التسجيل في جميع مباريات البطولة حتى الدور نصف النهائي.

وكان ريال مدريد حصد المركز الثالث ببطولة الدوري الإسباني خلف الغريمين التقليدين برشلونة وأتلتيكو مدريد، حيث حصد الميرينجي 76 نقطة بفارق 17 نقطة المتصدر الكتالوني.

3 – لوكا مودريتش

حالة النجم الكرواتي كانت شبيهة بما استعرضناه مع كريستيانو رونالدو باعتبار أن اللاعبان هما أحدا نجوم الفريق الملكي، إلا أن مودريتش كان هو أحد نجوم خط الوسط في أوروبا خلال الموسم الماضي في كل البطولات ، حيث تمكن من صناعة 8 أهداف وإحراز هدفين آخرين، من بينهم هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مستوى مودريتش ظهر جلياً في بطولة كأس العالم المنقضية والتي أُقيمت فعالياتها بروسيا مع المنتخب الكرواتي صاحب المركز الثاني بالمونديال، والذي حصد خلاله مودريتش جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

الميزة الرقمية الوحيدة التي يفرق بها مودريتش عن منافسيه صلاح ومودريتش هو مستواه في المونديال الذي خاض خلالها 7 مباريات، أحرز خلالهم هدفين في مرمى الأرجنتيني ونيجيريا وصنع آخرين.