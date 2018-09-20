تمكن قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، من ضبط واعظ ومدرس بالأزهر ينتحلان صفة مأذون شرعي لتزويج القاصرات بالفيوم.



كانت معلومات قد وردت للعقيد علي أيوب، رئيس مباحث الأحوال المدنية بالفيوم، أكدتها تحريات المباحث، تفيد قيام كلا من «ر.م.ح»، 50 عاما، واعظ بالأزهر، ومقيم بقرية منيا الحيط مركز إطسا، وسبق ضبطه في قضية مماثلة انتحال صفة مأذون شرعي لزواج القاصرات، و«ع.م.ع»، 43 عاما ويعمل مدرس بالأزهر بأبو جندير، ومقيم بمنيا الحيط إطسا، بانتحال صفة مأذون شرعي لزواج القاصرات.



وعلى الفور تم إخطار اللواء أمير بهجت، مدير مباحث قطاع الأحوال المدنية، ووجه بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وهبي الشوري، رئيس مباحث الأحوال المدنية، وقيادة العقيد علي أيوب، بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزة الأول على (16 وثيقة تصديق على زواج، 4 صور شهادة ميلاد، 2 شهادة فحص طبي، صورة وثيقة زواج، وثقية زواج، 9 شهادات ميلاد، 35 إيصال أمانة، وثائق زواج وصور تصادق على الزواج، صور بطاقات رقم قومي بأسماء مختلفة، وشهادات خاصة ببنك ناصر الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم، صور شخصية لأشخاص، عقود بيع وشراء منزل).



فيما عثر بحوزة الثاني على (4 شهادات ميلاد، 2 صورة شهادة ميلاد، صور بطاقات رقم قومي، إيصالات أمانة، صور شخصية فوتوغرافية، ختامة، وثائق عقد زواج ببعضها مدون به بيانات الأزواج، وبعضها بدون بيانات، شهادات طلاق).



تم تحرير المحضرين رقم (6156، 6157) إداري إطسا، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.