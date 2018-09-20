«ميركل»: نسعى لاتفاقيات مع دول شمال إفريقيا على غرار ما تم مع تركيا

صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توقيع اتفاقيات بشأن اللاجئين مع دول الشمال الإفريقي، تشبه ما تم الاتفاق عليه مع تركيا.

وقالت «ميركل» اليوم الخميس، في ختام قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في سالزبورج والتي استمرت يومين ،إن هناك اتفاقا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لتكثيف الحوار مع مصر وتونس والمغرب وليبيا بهذا الخصوص.

وأضافت «ميركل» أن إبرام اتفاقات وتفاهمات مثل التي وقعت مع أنقرة صار ضرورة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه صار من الواضح أن الاتحاد يرغب بصفة عامة في عقد شراكات وثيقة مع دول في إفريقيا، إلا أنه لابد من تعلم كيفية تحقيق التعاون في التنمية والاستثمارات الخاصة مع تلك الدول بصورة أفضل.

وأوضحت، أنه قد تم تداول مسألة تعزيز قوة حماية الحدود الخارجية للاتحاد (فرونتكس) وإمكانية توسيع مهمتها بصورة إيجابية.

وذكرت المستشارة، أن قضايا توزيع اللاجئين في أوروبا لم تناقش إلا عرضًا، لأنه كان من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى نتائج في هذا الصدد.

وأبدت المستشارة تحفظًا شديدًا فيما يتعلق بموضوع "التضامن المرن"، الذي يمكن بمقتضاه أن تقدم دول الاتحاد الرافضة لاستقبال اللاجئين مساهمات مالية.