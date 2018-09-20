وزير المالية التركي يتوقع تراجع معدل النمو وازدياد التضخم

توقع وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق، اليوم الخميس، أن تشهد بلاده التي تعاني من أزمة نقدية خطيرة، في الأعوام المقبلة، تراجعا للنمو وازديادا للتضخم.

وقال البيرق - في مؤتمر صحفي عن البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن "نمو إجمالي الناتج الداخلي في تركيا سيكون بنسبة 3.8% هذا العام، و2.3% في 2019، و3.5% في 2020"، في تراجع كبير بالنسبة إلى عام 2017 عندما بلغ معدل النمو 7.4%.

وأضاف أن التضخم سيبلغ 20.8% في 2018 وهو مستوى غير مسبوق منذ وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام 2018، ثم 15.9% في 2019.

من جانب آخر، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر، انخفاضا من 68.3 نقطة في الشهر السابق، حيث تشير هذه الأرقام إلى تراجع المؤشر بنسبة 13.2%، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

وكانت تقارير رسمية تركية، أفادت في وقت سابق، بأن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9% في شهر أغسطس، مسجلا أعلى مستوى في 15 عاما.