مروان محسن يعزز هجوم الأهلي أمام النجمة

أكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن مروان محسن، مهاجم الفريق، سيلحق بمباراة النجمة اللبناني في البطولة العربية، والمقرر لها 27 سبتمبر الجاري ببيروت.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيؤدي تدريبات الجري حول الملعب والتأهيل بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ولكنه لن يلحق بمباراة الفريق أمام حوريا كوناكري، مشيرًا إلى أن المهاجم الدولي سيشارك في التدريبات الجماعية بعد مباراة العودة أمام الفريق الغيني.

وتعرض مروان محسن لإصابة في العضلة الخلفية خلال فوز منتخب مصر على النيجر 6-0 في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2019).