وزيرة الثقافة تطالب سميح ساويرس بإقامة مهرجان موسيقي في الجونة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مهرجان الجونة يعتبر ناجحًا منذ دورته الأولى، في العام الماضي، مشيرة إلى أهمية إقامة العديد من المهرجانات على أرض مدينة الجونة.

وطالبت «عبد الدايم»، خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، رجل الأعمال سميح ساويرس، بإقامة مهرجان موسيقى في الجونة، متابعة: «يا ريت نشارك بعض ونقدم أكثر من مهرجان في الجونة، وأنا بأطالب الأستاذ سميح ساويرس بعمل مهرجان موسيقي في الجونة».

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.