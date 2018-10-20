هيئة كبار العلماء بالمملكة: قرارت الملك سلمان تحقق العدل وفقا الشريعة الإسلامية

أثنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، على قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنها تأتي انطلاقًا لتحقيق العدل والمساواة في المملكة.

وكان الملك سلمان عبد العزيز، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن عدة قرارات ملكية، عقب إعلان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وحسب وكالة "واس" السعودية، قالت الأمانة العامة، "إن التوجيهات والقرارات، التي أمر بها الملك سلمان، جاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي انطلاقا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".

​وأكدت الأمانة العامة، "حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية"،

يذكر أن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، قال إن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته، إثر شجار داخل القنصلية في إسطنبول، وتم توقيف 18 شخصًا في إطار التحقيقات.