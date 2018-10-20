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واشنطن تتهم روسيا والصين وإيران بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية 2020

واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:07 ص | آخر تحديث : السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:07 ص

أعلنت الاستخبارات وأجهزة الأمن الأمريكية في بيان مشترك اليوم الجمعة أن روسيا والصين وإيران تحاول التأثير على الناخبين قبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي هذا العام والانتخابات الرئاسة في عام 2020.

وقال الموقعون، بما في ذلك مدير الاستخبارات الوطنية، إن تلك الدول تشارك في جهود "لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية"، على الرغم من أنهم لم يقدموا دليلا محددا حول هذه الحملات.

وجاء في البيان أن "التدخل الأجنبي في الانتخابات الامريكية تهديد لديمقراطيتنا. تحديد ومنع هذا التدخل يمثل أولوية قصوى للحكومة الاتحادية."

وأضاف البيان أن "الاعداء يستهدفون الانتخابات الامريكية لتقسيم أمريكا على أساس خطوط سياسية والتأثير على القرارات السياسية الرئيسية التى تهم مصلحتهم الوطنية".

وأشارت الوكالات الأمريكية إلى حملات وسائل الإعلام الاجتماعية "من أجل تضخيم القضايا الخلافية" وإلى المواد التي نشرتها إصدارات باللغة الإنجليزية لقنوات الإعلام الحكومية الروسية "آر تي" و"سبوتنيك"


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