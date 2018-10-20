وزير الداخلية الأفغاني: الإبلاغ عن وقوع 192 حادثة أمنية في يوم الانتخابات

قال وزير الداخلية الأفغاني ويس بارماك إنه تم الإبلاغ عن وقوع 192 حادثة أمنية في جميع أنحاء البلاد على مدار اليوم السبت بينما كان المواطنون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها.

وأضاف بارماك، في تصريحات خاصة أدلى بها لقناة "طلوع" الأفغانية، أن هذه الحوادث متنوعة حيث تشمل انفجار قنابل يدوية وعبوات ناسفة مما أسفر حتى الآن عن مقتل 17 مدنيا وإصابة 83 آخرين.

وأشار الوزير الأفغاني إلى مقتل 10 من رجال الشرطة بالإضافة إلى أحد جنود الجيش الوطني، مضيفا أن 17 من قوات الأمن قد أصيبوا أيضا طيلة اليوم خلال هذه الحوادث المختلفة.

بدورهم، قال مسئولون بوزارة الداخلية الأفغانية إنه بالرغم من وقوع عدد من الحوادث في جميع أنحاء البلاد إلا أن الهدف منها والمتمثل في تعطيل الانتخابات لم يتحقق.

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية لشئون الأمن الجنرال أختر محمد إبراهيمي إن الهجوم الأكثر دموية الذي وقع اليوم السبت كان تفجيرا انتحاريا في كابول وأسفر عن مقتل 10 مدنيين و5 من رجال الشرطة.