الملك سلمان يكلف ولي العهد بإعادة هيكلة الاستخبارات العامة على خلفية قضية «خاشقجي»

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

كما أمر الملك بإنهاء خدمة كلا من، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليف الشايع، و مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح ، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي، من منصبهم.

جاء ذلك ضمن مجموعة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان منذ قليل ونشرتها وكالة الأنباء السعودية.

وأعلن النائب العام السعودي، منذ قليل، أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته، داخل القنصلية السعودية في تركيا، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.



