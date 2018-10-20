النائب العام السعودي: «خاشقجي» مات في مشاجرة بقنصلية إسطنبول

قال النائب العام في المملكة العربية السعودية إن التحقيقات الأولية في قضية الصحفي جمال خاشقجي اظهرت وفاته وأن «التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم 18».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن النائب العام قوله إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في اختفاء «خاشقجي» تفيد بـ«أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته، رحمه الله».

ونقلت الوكالة عن النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.