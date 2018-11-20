الصين تسعى للعمل مع المجر في مجال إنفاذ القانون والأمن

قال مسؤول صيني، أمس الاثنين، في بودابست إن بلاده تأمل في تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن مع المجر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

والتقى قوه شنجكون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مع رئيس البرلمان المجرى لازلو كوفر ووزير الداخلية ساندور بنتر في العاصمة المجرية لإجراء محادثات معهما.

وخلال اجتماعه مع كوفر، قال قوه إن الصين ترغب في تعزيز التوافق الذي توصلت إليه قيادة البلدين، وبناء الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون البراجماتي وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون الأمني مع المجر.

وفى اجتماع مع بنتر، ذكر قوه مساهمات وزير الداخلية في تنمية العلاقات الصينية-المجرية عالية المستوى واحترامه ودعمه للمصالح الجوهرية الصينية.

وفي إشارة إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمجر، قال قوه لبينتر إنه يأمل في أن يعمل البلدان معا على هيكلة مبادرة الحزام والطريق الصينية، والارتقاء بالتعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، علاوة على تعزيز إنفاذ القانون والتعاون الأمني.

واتفق كوفر وبنتر على أنه من مصلحة البلدين تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون البراجماتي.

وتسعى مبادرة الحزام والطريق في الصين إلى بناء طرق تجارة وبنية تحتية عبر القارات.