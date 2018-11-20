منظمة العفو وجماعات أخرى لم تتأثر بضريبة المجر على مساعدة اللاجئين

يبدو أن مكتب الضرائب في المجر واجه صعوبات في فرض الضريبة الجديدة التي فرضتها البلاد على المنظمات غير الحكومية التي تساعد طالبي اللجوء.

وذكرت صحيفة "نيبزافا" المعارضة، اليوم الاثنين، أنه منذ سريان القانون في 25 أغسطس، لم يتم إجبار أي من المنظمات التي استهدفتها الضريبة الخاصة بمساعدة الهجرة على سداد الضريبة.

ولم تستجب السلطات الضريبية لطلب الصحيفة للتعليق، لكن البحث أظهر أن أيا من المنظمات لم يتسلم إخطارا بشأن الضريبة الجديدة.

وينص القانون على فرض ضريبة تصل إلى 25 بالمئة من تمويل المنظمات غير الحكومية من الخارج. ويصف مجموعة واسعة من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض الضرائب، بما في ذلك تنظيم ندوات ونشر معلومات للمهاجرين - وكلها يمكن اعتبارها "دعاية".