متحف ألماني بصدد إعادة جدارية أفغانية لمتحف الفن الإسلامي في أفغانستان

يستعد متحف الفن في هامبورج؛ لإعادة لوحة جدارية أفغانية تبين أنها مسروقة.

وتعود اللوحة لألماني، كان يعيش شمال ألمانيا في القرن الثاني عشر الميلادي، وكانت قد سرقت من أحد القصور الملكية في مدينة غزنة الأفغانية.

ولم تكن هناك أية تحفظات على هذه اللوحة بناء على المعلومات بشأنها عندما اقتناها المتحف الألماني عام 2013 خلال مزاد لدار بوازيجيرارد أنتونيني الفرنسية للمزادات.

وقالت مديرة المتحف الألماني، زابينه شولتسه، اليوم الثلاثاء في هامبورج، إنه لا جدال بشأن حقيقة أن اللوحة مسروقة حتى وإن لم تكن هناك دلائل يعتمد عليها بشأن بدء تداول اللوحة في التجارة العالمية.